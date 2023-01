Napoli-Cremonese a rischio rinvio causa maltempo? La prima indiscrezione

Napoli-Cremonese, allarme maltempo

La partita al momento non è a rischio rinvio, ma alle 17 ci sarà un vertice straordinario in Prefettura al quale parteciperà anche il Napoli. Solo dopo l'incontro si avranno notizie certe sulla partita di questa sera. Che intanto resta in programma. Palla al centro alle ore 21 per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel Napoli non ci saranno Demme, Kvaratskhelia e lo squalificato Lozano.