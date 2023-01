Roma, da mezzanotte in vendita i biglietti per i quarti con la Cremonese

ROMA - "Non c'è tempo da perdere!". Così la Roma poco dopo la mezzanotte, appena finito il match di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, ha annunciato il via alla vendita dei biglietti per il match dei quarti di finale contro i grigiorossi capaci di espugnare il 'Maradona' ai calci di rigore e staccare così il pass per la sfida contro i giallorossi in programma mercoledì primo febbraio alle ore 21 (orario da confermare). Come spiega il club di Trigoria saranno tre le fasi di vendita: la prima è dedicata solo agli Abbonati Serie A, la seconda esclusivamente agli Abbonati Coppe, mentre la terza darà a tutti la possibilità di comprare i tagliandi.

Fase 1: prelazione abbonati Serie A Fino alle ore 11:59 di giovedì 19 gennaio, gli abbonati Serie A (Plus & Classic) potranno esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.