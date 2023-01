Lazio, la probabile formazione anti-Bologna: chance Maximiano

FORMELLO - Vigilia di Coppa Italia, la Lazio si prepara alla partita contro il Bologna in programma all’Olimpico giovedì alle 18. Maurizio Sarri si porta dietro qualche dubbio. Nella testa del tecnico c’è l’idea di un turnover importante. In porta quasi sicuro toccherà a Maximiano . Da Bologna a Bologna, dall’esordio durato appena 5’ in campionato prima dell’espulsione al turno di Coppa Italia che vale una chance importante. Luis pronto con Provedel in panchina.

Le idee di Sarri per il Bologna

In difesa torna Lazzari dopo il turno di squalifica. Al centro Patric potrebbe far rifiatare Casale e fare coppia con Romagnoli. A sinistra possibile l’impiego di Hysaj, giocatore in crescendo che contro il Sassuolo ha giocato una ottima partita (da terzino destro). A centrocampo i dubbi maggiori: Marcos Antonio in regia, con lui Vecino (al posto di Milinkovic) e Basic (al posto di Luis Alberto). Da capire se Sarri voglia davvero cambiare tutto il terzetto lì in mezzo. In attacco non c’è Immobile, tocca ancora a Felipe Anderson punta. Cancellieri si candida per una maglia da titolare sull’out di destra, dall’altra parte è difficile rinunciare a Zaccagni, riscoperto bomber.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.