Commento shock su Ferrieri Caputi: dirigente sportivo nella bufera

Un commento inatteso e inaspettato dopo la partita Napoli-Cremonese. Una gara condizionata dalle polemiche per alcune decisioni dell'arbitro dell'incontro, Maria Sole Ferrieri Caputi, che non sono state apprezzate dall'opinione pubblica e da alcuni ex arbitri che si sono espressi con voti negativi sul conto del fischietto di Livorno. Sui social, invece, si è andati oltre, con un messaggio - poi rimosso - che non è passato inosservato.