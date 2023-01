Mihajlovic, la famiglia in lacrime a bordo campo: l'omaggio della Lazio è straziante

ROMA - Omaggio da brividi per Sinisa Mihajlovic all'Olimpico di Roma prima del match di Coppa Italia tra la 'sua' Lazio e il 'suo' Bologna, unite nel ricordo dell'ex calciatore biancoceleste ed ex tecnico rossoblù. A Mihajlovic ha poi dedicato una coreografia la Curva Nord: "Sinisa: padre, marito e uomo vero. Il tuo esempio vivrà per sempre" le parole per il serbo (ritratto in una gigantografia in maglia Lazio), scomparso il 16 dicembre scorso dopo aver lottato a lungo contro la leucemia.