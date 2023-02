Coppa Italia Fiorentina-Torino, probabili formazioni. Gioca Jovic?

FIRENZE - Nella Fiorentina Vincenzo Italiano riparte dal 4-3-3 con il testa a testa fra i due centravanti con Jovic attualmente in vantaggio su Cabral. Il neoacquisto ed ex di turno Brekalo entrerà a gara in corso. Per il resto la difesa a quattro dovrebbe essere: Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi, a centrocampo Bonaventura, Mandragora e Barak. Gli attaccanti esterni dovrebbero essere Saponara e Nico Gonzalez. Qui Torino: Juric schiera la miglior formazione possibile, magari già con Ilic al fianco di Ricci. Per il resto il Toro vedrà Milinkovic in porta, Schuurs, Buongiorno e Rodriguez in difesa, con Singo e Vojvoda sulle fasce, mentre alle spalle di Sanabria agiranno Vlasic e Miranchuk.