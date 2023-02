Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, Torino ko: ora Roma o Cremonese

FIRENZE - Dopo l'Inter, che ha eliminato l'Atalanta, è la Fiorentina la seconda semifinalista di Coppa Italia. Alla squadra di Italiano bastano i gol del ritrovato Jovic (65') e di Ikoné (90') per stendere il Torino 2-1 e passare il turno: l'attaccante serbo è bravo a liberarsi dalla marcatura in area e a colpire di testa, battendo Milinkovic-Savic; l'esterno francese invece chiude i giochi con il mancino. Inutile la rete di Karamoh nei minuti di recupero. Da sottolineare anche l'ingresso di Amrabat in campo nella ripresa dopo le voci di mercato: il marocchino strappa qualche applauso dal pubblico del Franchi. La Viola ora sfiderà in semifinale la vincente di Roma-Cremonese.