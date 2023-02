Juve-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

19:30

Lazio, missione Coppa Italia con la Juve

La Lazio con Lotito cinque volte finalista in diciotto anni di gestione. In bacheca il patron ha messo tre volte il trofeo. Ora con la Juve ai quarti all’Allianz diventa un appuntamento fondamentale per inseguire uno degli obiettivi della stagione. Juve e Lazio si sono affrontate 24 volte in Coppa Italia (leggermente avanti i bianconeri nel bilancio con nove successi a otto - sette pareggi) - due degli ultimi tre confronti sono stati nella Finale della competizione, sempre vinta dalla Juventus (2015 e 2017).

Torino - Allianz Stadium