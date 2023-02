Allegri e il nuovo stop di Pogba: "Rassegnati? Pensavamo un'altra cosa"

Juve, le parole di Allegri

Queste le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro la Lazio. "Rassegnazione per la stagione di Pogba? Non deve essercene. Ci dispiace perché pensavamo di avere Paul a disposizione in questo periodo, almeno per un po' di minuti. Ma sono cose che capitano quando un giocatore viene da quasi nove mesi di inattività. Ci vuole un po' di pazienza. Lui sta lavorando bene e sta cercando di rientrare il prima possibile. Ma per ora non è possibile. Come ho detto ieri, bisogna navigare a vista".