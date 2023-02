Juve in semifinale di Coppa Italia, Allegri incorona uno dei suoi big

Le parole di Allegri: "Locatelli ha il DNA della Juve dentro"

Queste le parole dell'allenatore. "Stasera abbiamo giocato una bella partita, giocata bene soprattutto nel primo tempo. Alla Lazio abbiamo concesso poco o niente. I ragazzi sono stati molto bravi. Sono responsabili e devono capire che per vincere le partite oltre alla tattica e alla tecnica ci vuole lo spirito giusto. Giocare contro la Lazio non è semplice. Se li fai scatenare in velocità diventano molto bravi. Noi li abbiamo rallentati".

Una vittoria importante quella della Juventus per ripartire. "Normale che nel secondo tempo la Lazio abbia avuto il possesso della palla. Non era semplice giocare una partita come quella di stasera dopo che venivamo da tre partite in campionato con un punto. Stasera abbiamo messo una buona base sul quale ripartire anche in campionato, che è quello più importante".

L'allenatore poi conclude parlando dei singoli. "Locatelli sta diventando un esempio per tutti di cuore e di testa. Un giocatore con il DNA della Juventus dentro. Chiesa è rintrato bene, Vlahovic ha fatto alcune cose buone altre meno. La squadra ha avuto un bell'atteggiamento, non dobbiamo mai mollare".