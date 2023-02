Juve-Lazio, la moviola: Maresca tiene bene la gara. Gialli corretti

Juve-Lazio

Maresca: 6,5

Che Maresca nel primo tempo non avrebbe estratto facilmente cartellini lo si capisce dopo pochi minuti di gioco: al 3’ l’arbitro della sezione di Napoli sanziona solo tecnicamente la trattenuta, lieve ma utile a fermare un’azione promettente, di Rabiot su Felipe Anderson, e anche al 10’ sceglie di non ammonire Felipe Anderson per il pestone su Alex Sandro. Ma nonostante qualche momento di nervosismo (al 20’ Vlahovic si lamenta per un gioco pericoloso giustamente fischiato a suo danno), Maresca riesce a non perdere il controllo della gara, intervenendo poi con quattro ammonizioni e un’espulsione per proteste a Fonte, dello staff biancoceleste, nella ripresa. Corretti i gialli al 20’ st a Cuadrado per la trattenuta su Zaccagni e al 38’ st a Danilo sempre su Zaccagni. Più fiscale ma giustificabile l'ammonizione comminata a Zaccagni per l'intervento su Miretti. Perin viene ammonito per perdita di tempo.