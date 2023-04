Juve-Inter, la moviola: il solito Massa. Penalty in ritardo, finale in rissa

Juventus-Inter

Massa: 5

Non riesce a tenere le partite Massa: anche ieri due rossi dopo il fischio finale (più quello di Lukaku prima), era già successo nel derby di Roma, anche ieri una parte di responsabilità (al di là delle difese d’ufficio) è la sua. Poco incisivo dal punto di vista disciplinare, in generale non accettato: dopo la metà del primo tempo la partita per un attimo s’è accesa, nel finale è successo di tutto. La chiude con 24 falli fischiati, 3 rossi e 3 gialli, anche se ne manca qualcuno (clamo- roso quello di Brozovic, che lo manda a quel paese). Fischia in ritardo (3 secondi) il rigore: 50 e 50, chiamata a casa o aiuto dal VAR?