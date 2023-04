Inter, il gesto di Dzeko che ha fatto infuriare i tifosi della Juve

Il gesto di Dzeko

I sostenitori bianconeri si sono infuriati con Edin Dzeko, che era uscito al 68' per far posto a Lukaku: il centravanti nerazzurro, al termine della gara, ha aizzato i suoi tifosi platealmente, entrando in campo e indicando con orgoglio più volte il simbolo nerazzurro sul proprio giubotto. Il tutto mentre invitata il pubblico, con gesti chiari, ad esultare. L'ex attaccante della Roma è stato fischiato a lungo dai tifosi della Juventus durante e dopo la gara.