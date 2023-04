"Lukaku merita le scuse della Juve": il comunicato sui social

"Romelu merita le scuse della Juventus"

“Gli atti razzisti che hanno visto come bersaglio Lukaku a opera dei tifosi della Juve non possono essere accettati - si legge nella nota -. Romelu ha segnato un rigore nel recupero. Prima, durante e dopo è stato oggetto di insulti razzisti ostili e disgustosi. Romelu ha festeggiato nello stesso modo in cui aveva festeggiato i gol in precedenza. La risposta dell’arbitro è stata di ammonirlo. Romelu merita le scuse della Juventus, e ci aspettiamo che la Lega condanni immediatamente il comportamento di questo gruppo di tifosi della Juventus. Le autorità italiane devono utilizzare questa opportunità per contrastare il razzismo, piuttosto che punire la vittima. Siamo certi che il mondo del calcio condivida lo stesso sentimento”.