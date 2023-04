Cremonese-Fiorentina, le scelte di Italiano: Amrabat torna in regia

FIRENZE - Un po’ per scelta, un po’ per necessità, Vincenzo Italiano sta ultimando la formazione da mettere in campo questa sera nella partita di andata della semifinale di Coppa Italia. A Cremona l’allenatore deve fare a meno di Saponara che è influenzato e non è stato neppure convocato, ma pure Milenkovic non è al meglio anche se è stato inserito nella lista e probabilmente raggiungerà la squadra successivamente rispetto al resto dei compagni che sono partiti ieri. Quindi in difesa è nuovamente attesa la coppia formata da Martinez Quarta e Igor, mentre gli esterni del reparto arretrato saranno Dodo e Biraghi. A centrocampo torna nell’undici iniziale Amrabat, che a San Siro è subentrato al 21’ della ripresa al posto di Castrovilli, e Mandragora, pronto ad una nuova sfida da titolare.

Rientra Nico Gonzalez

Da sottolineare per la fase offensiva il rientro dal primo minuto di Nico Gonzalez che a Milano è rimasto in panchina per gli interi novanta minuti. Stasera tocca però all’esterno d’attacco argentino provare a creare imprevedibilità e aiutare pure Cabral ad essere decisivo. Il centravanti brasiliano fra l’altro va a caccia del suo primo gol in Coppa Italia. Ikoné va a completare il reparto avanzato, ma Italiano non rinuncia nemmeno a Jack Bonaventura che è stato il match winner della trasferta contro l’Inter sabato scorso e il suo entusiasmo potrebbe rappresentare una chiave in più per avere la meglio nella partita dello stadio “Zini”. Jovic, dopo aver messo alle spalle l’infortunio, è tornato fra i convocati ma sarà utile eventualmente in corso. Intanto la Fiorentina ha dato il via alla vendita libera dei biglietti per la sfida di campionato di sabato prossimo contro lo Spezia.