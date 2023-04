Fiorentina, Commisso ringrazia al telefono squadra e tifosi

CREMONA - La Fiorentina sbanca lo Zini battendo 2-0 la Cremonese e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia. Al termine della gara, il presidente del club viola, Rocco Commisso, ha voluto ringraziare l'intera squadra per la vittoria conseguita. Il numero uno della Fiorentina si è complimentato al telefono con mister Italiano, Terracciano, Cabral, Martinez Quarta e Nico Gonzalez. Soddisfatto per aver mantenuto ancora una volta la porta inviolata, Commisso ha ribadito alla sua squadra di continuare in questo modo mantenendo sempre i piedi per terra. Il presidente della Fiorentina ha ringraziato tutti i tifosi viola presenti a Cremona per sostenere la squadra.