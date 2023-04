Dzeko torna Juve-Inter: "Vi spiego un mio gesto a fine gara"

"Il discorso qualificazione con la Juve è apertissimo e, ovviamente, il nostro obiettivo è andare in finale". Edin Dzeko ha concesso un'interivsta a TV N1 Sarajevo. L'attaccante dell'Inter si è a lungo soffermato sull'andata della finale di Coppa Italia con la Juve e l'infuocato finale di gara, ma non si è sotratto a un commento più generale sulla stagione: "Ho già vinto un trofeo, ma l'obiettivo è sempre quello di conquistare nuovi titoli. A Milano ne ho già messi in bacheca tre, ma so quanto sia importante per il club essere sempre in lotta per lo scudetto".