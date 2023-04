Abodi sulla grazia a Lukaku: "Giusto prendere decisioni straordinarie"

"La grazia per Lukaku? Ci sono momenti nei quali per un principio sacro come il contrasto a ogni tipo di razzismo o antisemitismo credo che si debbano prendere decisioni straordinarie e simboliche". Esordisce così il ministro per lo sport Andrea Abodi nel corso della sua intervista ai microfoni di Sky Sport. Il tema è uno dei più caldi degli ultimi giorni e riguarda la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juve, in programma mercoledì 26 aprile. Nella giornata di venerdì è infatti arrivata la decisione da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina di concedere la grazia a Lukaku, annullandogli così la squalifica rimediata nella gara d'andata. L'attaccante belga sarà in campo anche nella partita di ritorno e Abodi ha commentato così questa scelta: "Di fronte a una decisione che rischiava di vedere danneggiato solo chi è stato fatto oggetto dei cori razzisti credo che Gravina abbia preso la decisione giusta".