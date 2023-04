Coppa Italia: ecco le designazioni arbitrali per le due semifinali

ROMA - Il designatore arbitrale dell’AIA ha scelto gli arbitri, gli assistenti, i quarti Ufficiali, il Var e l’Avar che dirigeranno le gare valide per Semifinali di ritorno della Coppa Italia 2022/23. Per quanto riguarda la sfida Inter-Juventus in programma mercoledì sera al Meazza di Milano (ore 21.00) l’arbitro della partita sarà Doveri, i due assistenti saranno Meli e Alassio, il 4º uomo Mariani, il Var Di Paolo e l’Avar Di Martino.