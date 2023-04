Inter-Juve, i convocati di Allegri: la decisione su Vlahovic

Diramata la lista dei convocati della Juventus in vista del match di Coppa Italia di questa sera contro l'Inter, valido per il ritorno delle semifinali. Sciolte le riserve su Vlahovic: il serbo non è stato convocato a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nel corso della seduta di ieri. Oltre allo squalificato Cuadrado è assente anche l'infortunato Kean.