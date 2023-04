Ballardini: "Fiorentina? La Cremonese se la giocherà"

CREMONA - "Il primo tempo si è chiuso 0-2, incontreremo una squdra molto forte: giocare contro una squadra così forte, davanti al suo pubblico, è molto stimolante per noi. Vediamo di fare bene". Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro la Fiorentina. In campionato i grigiorossi arrivano dal ko con l'Udinese: "Non è stata una bella prova - ammette Ballardini - dovevamo essere più squadra, ci siamo slegati, dovevamo essere più corti, stretti e compatti nella nostra metà campo". E, sempre relativamente al campionato, domenica la sfida col Verona è fondamentale in chiave salvezza. Impossibile non tenerne conto: "Considereremo la gara di domani e quella di domenica. Nelle tre partite ravvicinate abbiamo utilizzato sempre una ventina di giocatori. Anche in questo caso cercheremo di gestire la rosa dei giocatori". Tornando alla Coppa, Ballardini vuole "una Cremonese compatta, che se la giochi. Poi possiamo non vincere 3-0 ma 2-0, l'importante è vedere una squadra che vuole mettere gli avversari in difficoltà, compatta". Sui singoli, così Ballardini: "Ciofani ha piacere di stare coi compagni e parte, ma non credo che sia a disposizione, stesso discorso per Benassi. Chiriches vogliamo recuperarlo per domenica e resta a casa, Tsadjout infortunato, Aiwu squalificato. Ferrari? Conto molto su di lui: ha giocato contro la Sampdoria con pochi allenamenti nelle gambe. Lo ha pagato nei giorni successivi, sta bene ora".