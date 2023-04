Juve, le scelte di Allegri: Vlahovic e Kean non ci saranno

TORINO - Vlahovic a casa. Non c’è pace per il bomber serbo che salterà l’Inter per una distorsione alla caviglia rimediata nell’allenamento di ieri. «Difficilmente sarà della partita» ha riassunto Max Allegri. Non ci sarà, Dusan, e non è certo la migliore notizia per avvicinarsi alla sfida che mette in palio la finale di coppa Italia. Una beffa per l’ex viola, tenuto a riposo in pratica per l’intera gara con il Napoli proprio nella prospettiva di una maglia da titolare nello snodo decisivo di San Siro. Più in generale, il tunnel è tutt’altro che finito per l’attaccante, con il nuovo problema fisico che si aggiunge alla crisi tecnica in cui si è avvitato ormai da settimane. Vlahovic non segna infatti in campionato dal 7 febbraio (doppietta in casa della Salernitana); l’ultima rete, tra tutte le competizioni, è datata 16 marzo contro il Friburgo negli ottavi di Europa League mentre nelle ultime otto partite è rimasto a secco.