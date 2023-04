Moviola Inter-Juve, Doveri convince e cancella le perplessità

La scelta di Doveri di gestire la partita limitando il ricorso ai cartellini appare chiara fin dall’inizio. Le uniche ammonizioni di serata le ricevono, nel secondo tempo, Locatelli, al 14’, per una trattenuta sul collo di Barella, e Mkhitaryan, al 47’, per un intervento in ritardo su Paredes. Entrambe sono corrette. L’Inter si era lamentata al 7’ pt per il fallo in ritardo di Alex Sandro su Barella (il giallo ci stava), ma poi si è adeguata ed ha accettato il metro dell’arbitro che col dialogo e la personalità è sempre stato in controllo. Non sempre impeccabile lo spostamento nel finale: Doveri ogni tanto si trova in mezzo all’azione.