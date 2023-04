Fiorentina, le scelte di Italiano: "Viola fai la tua storia"

È una partita importante, molto importante, per la Fiorentina perché vale una finale di Coppa Italia là dove la squadra viola è stata presente l’ultima volta nove anni fa , ma quella di stasera contro la Cremonese può diventare addirittura un appuntamento storico per Vincenzo Italiano che mai a sua volta è arrivato così in alto finora in carriera fino a poter giocarsi un trofeo. Tutto messo insieme va a comporre una vigilia speciale per il tecnico siciliano e per tutto il gruppo a cui va il suo pensiero.

Grazie ragazzi

«Aver approcciato subito la Conference League nel modo giusto - ha detto Italiano al sito del club - ed essere poi riusciti a rimanere competitivi in tutte e tre le competizioni è un motivo d’orgoglio: oltre che essere contento per quello che stiamo facendo, personalmente sono molto felice di affrontare un periodo come questo e devo ringraziare i calciatori che ogni giorno si impegnano al massimo per migliorarsi. Le nostre ambizioni, unite, ci hanno portato al punto in cui siamo adesso e mi auguro che il prossimo passo sia quello giusto per regalare gioie ed emozioni ai nostri tifosi».

Piccolo vantaggio

Il prossimo passo è uno solo e significa dare valore assoluto al 2-0 dell’andata allo “Zini” per prendersi l’Olimpico. «Il successo dell’andata è un piccolo vantaggio che dobbiamo sfruttare contando sulla spinta del nostro stadio per confermare quanto di buono fatto a Cremona. Ovviamente nel conto dei 180 minuti ci sono rischi e pericoli da mettere in conto, ma quel 2-0 è un piccolo vantaggio che, ripeto, dobbiamo tenerci stretto per raggiungere ciò che tutti stiamo sognando. La squadra è consapevole del significato della partita e, sapendo quanto ha faticato e sudato per arrivarci dopo un ottimo percorso, è concentrata al 100 per cento sull’obiettivo».

Alzare l'attenzione

E occhio alla Cremonese: su questo Italiano non transige e non fa sconti. «Vengono qui per metterci in difficoltà, e siccome ogni gara riparte da 0-0 e ha una storia a sé, non si può mai stare tranquilli. Dovremo iniziarla bene ed essere pronti a ribattere colpo su colpo a un avversario che ci darà battaglia, magari contando sulla nostra compattezza difensiva spesso dimostrata nel recente passato: abbiamo parlato con i ragazzi dei sei gol incassati negli ultimi due incontri, convenendo che la solidità in precedenza era frutto esclusivamente di attenzione. Ne abbiamo avuta meno e ne abbiamo pagato le conseguenze, quindi rimedieremo alzando di nuovo l’attenzione».

Appuntamento con la storia

Capitolo squadra. L’unico assente è Bonaventura, e non è un’assenza di poco conto: il centrocampista marchigiano paga a caro prezzo il problema all’adduttore rimediato contro il Lech, causa dell’assenza già a Monza e soprattutto oggi. Per il resto ci sono tutti nella lista dei convocati: qualcuno non al meglio (Mandragora, ad esempio), qualcuno recuperato ad hoc per la Cremonese. «Nico lo abbiamo risparmiato per domani (oggi, ndc), Brekalo ed Ikoné sono in netto miglioramento ma li valutiamo nelle ore immediatamente precedenti la gara». Perché poi, gira e rigira si torna sempre lì, al punto di partenza. Anzi, ci torna Vincenzo Italiano: per lui, anche per lui, stasera non sarà una partita come le altre. «Ha un’importanza enorme: c’è in palio una finale storica».