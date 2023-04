Fiorentina-Cremonese 0-0, le pagelle dei viola: Dodo infinito

Finale di Coppa Italia “doveva” essere e finale sarà a Roma il 24 maggio: con piena soddisfazione della Fiorentina e a tutto merito del tecnico che la porta all’Olimpico.

P. Terracciano 6

Praticamente inoperoso se non per un’uscita azzeccata su Pickel, le uniche preoccupazioni gli arrivano quando i compagni lo chiamano a disimpegnarsi con i piedi.

Dodo 7,5

E’ in un periodo di forma mentale e fisica che gli consente qualsiasi cosa sempre o quasi sempre con alta percentuale di successo. Impressionano le sue accelerazioni e la sua capacità di capire dove giocare il pallone. Micidiale che al 90’ vada ancora a cercare il pallone dovunque dopo aver già fatto il campo su e giù cento volte.

Milenkovic 6

Manca Quarta e allora si mette lui a fare il primo regista dalla difesa, ma i piedi non sono quelli dell’argentino. Meglio nel suo, cioè nella marcatura dell’attaccante avversario.

Igor 6

In velocità recupera un paio di palloni pericolosi destinati in area viola. Esce per una botta al piede dopo una chiusura non semplice su Felix.

Ranieri (19’ st) 6,5

Entra ed è subito chiamato ad un paio di rincorse impegnative per evitare guai a Terracciano.

Biraghi 6

Primo tempo con tante incursioni sulla fascia di competenza, secondo più guardingo per la stanchezza e per non lasciare sguarnita la difesa.

Castrovilli 6,5

Illumina la scena con tre lanci (due di destro e uno di sinistro) da numero 10 di maglia e di fatto. Ma, da posizione in campo, fa anche il mediano quando serve.

Amrabat (38’ st) sv

Con la diffida che incombe, gioca pochi minuti ma di sostanza com’è suo uso e costume.

Mandragora 6,5

Imprescindibile è dire poco e lo dice più che altro Italiano che non ci rinuncia mai. Si vede il giusto, si sente tanto.

Ikoné 5,5

Almeno ieri sera è tornato quello che fa la cosa al contrario di quella che andrebbe fatta, col risultato che non dà né profondità né soluzioni alla squadra in fase offensiva.

Sottil (19’ st) 6

Ha subito un paio di accelerazioni interessanti che mettono alla frusta Sernicola.

Barak 5,5

Non è questa la serata giusta per il ceco ex Hellas che non trova mai tempi e invenzione.

Gonzalez 6

Va a sprazzi. Si sposta a destra con l’ingresso di Sottil e lì ha l’occasione migliore costruita dalla Fiorentina: sinistro a giro, tiro fuori di poco.

Bianco (46’ st) sv

Cabral 6

Tanta corsa, tanto impegno, con risultati alterni, ma è vero che oltre alla marcatura di Lochoshvili soffre anche la scarsa precisione dei passaggi ricevuti.