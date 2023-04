Giudice Sportivo, ecco le decisioni dopo Inter-Juve di Coppa Italia

Ammende per Juve e Inter

La Juventus ha ricevuto un'ammenda di 8mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria tre bengala". 6mila euro, invece, nei confronti dell'Inter "per avere suoi sostenitori, al 49' del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un bengala". Non sono state segnalate le presunte parole offensive che avrebbe pronunciato Allegri nei corridori del Meazza subito dopo il triplice fischio del match.