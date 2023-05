Coppa Italia, Fiorentina e Inter al Quirinale da Mattarella

Mattarella ad Inter e Fiorentina, svela per chi tiferà

La finale di Coppa Italia si disputerà domani sera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà preceduta da un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione. "Sarà un bel messaggio, che continuerà a incentivare questo sentimento di vicinanza e solidarietà nel nostro Paese", ha dichiarato Mattarella. "Il messaggio che manderete sarà anche importante per dimostrare che il calcio e lo sport, che sono componenti molto rilevanti della vita italiana, non sono separati dalla società ma parte della vita sociale. Attenderò con piena imparzialità il risultato non solo perchè questo è il mio ruolo che mi impone semmai di tifare per gli arbitri e non per le squadre ma anche per quello che ho detto" parlando di lealtà e correttezza.