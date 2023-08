Diretta Catanzaro-Foggia 0-0: segui la partita LIVE

18:21

19' - Gol annullato al Catanzaro!

Mischia in area in cui Krastev ha la meglio e riesce a mettere il pallone in rete. Vantaggio prontamente annullato dal guardalinee per fuorigioco. Si rimane quindi sullo 0-0.

18:17

15' - Brignola prova il tiro a giro

Ancora Catanzaro in avanti, questa volta ci prova Brignola con un tiro a giro dalla distanza. Palla alta.

18:07

5' - Scognamillo pericoloso!

Primo squillo del Catanzaro: calcio di punizione di Vandeputte e colpo di testa di Scognamillo bloccato da Dalmasso.

18:02

1' - Catanzaro-Foggia, inizia il match!

Fischio d'inizio al Luigi Razza di Vibo Valentia. Inizia la gara tra Catanzaro e Foggia, preliminare di Coppa Italia.

17:50

I precedenti in Coppa Italia

In Coppa Italia le due società si sono scontrate in 5 occasioni. Il bilancio è di una sola vittoria del Catanzaro e cinque successi del Foggia.

17:40

Catanzaro-Foggia, squadre in campo

Le compagini di Vivarini e Cudini sono in campo allo stadio Luigi Razza per il riscaldamento. Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio del match.

17:30

Catanzaro-Foggia, formazioni ufficiali

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Krastev, Brighenti, Scognamiglio, Situm; Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte; Curcio, Sounas. All.: Vivarini.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso, Garattoni, Papazov, Rizzo, Antonacci; Marino, Schenetti, Martini; Peralta, Beretta, Vitali. All.: Cudini.