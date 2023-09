Coppa Italia, date ottavi: quando debuttano Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina

ROMA - C'è la data del debutto in Coppa Italia per Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. La Lega serie A ha infatti diffuso il programma dei sedicesimi e d i quelle sfide degli ottavi in cui entreranno in scena le quattro squadre protagoniste della Final Four di Supercoppa italiana (in programma a gennaio a Gedda, in Arabia Saudita). La programmazione tv, così come la fissazione delle restanti quattro gare degli ottavi, sarà comunicata successivamente.