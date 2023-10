Coppa Italia, Salernitana agli ottavi: 4-0 alla Sampdoria, ora la Juve

Ikwuemesi e Tchaouna portano avanti la Salernitana

La prima vera chance del match è per la Sampdoria. Al quarto d'ora La Gumina serve in verticale De Luca che in area si sposta il pallone sul destro e calcia, Costil respinge col piede. Al 20' la Salernitana spreca un'ottima ripartenza: Botheim lancia Tchaouna che entra in area sulla destra, sterza ma viene fermato da Ravaglia che blocca il pallone. Al 28' ecco il vantaggio campano: Ikwuemesi, riceve palla spalle alla porta, si gira e calcia spiazzando l'estremo difensore della Samp grazie alla deviazione di Gonzalez, è 1-0. È un monologo quello della squadra di Pippo Inzaghi, con Ravaglia chiamato a fare gli straordinari su un tiro ravvicinato di Tchaouna. Sul gong la Salernitana raddoppia con Tchaouna, che ribadisce in rete la respinta sulla traversa di Ravaglia sul tiro di Ikwuemesi, ma la rete è annullata per fuorigioco. Il gol di Tchaouna però, arriva un minuto più tardi quando l'ex Rennes buca Ravaglia sul primo palo. Prima frazione in archivio sul 2-0.

Ancora Tchaouna, poi il poker Cabral

Nella ripresa l'atteggiamento della Sampdoria è senz'altro migliore, ma è la Salernitana a centrare il tris al 67' con Tchaouna: il francese parte dalla destra, si accentra e calcia sul primo palo, spiazzando Ravaglia per il gol del 3-0 che vale la doppietta personale. Dopo la girandola dei cambi da ambo le parti, i granata dilagano all'87' con il 4-0 siglato da Cabral: l'ex Lazio sfrutta alla perfezione un filtrante di Simy e calcia a rete, inutile la deviazione di Ravaglia che non riesce ad evitare il quarto gol. Termina senza ulteriore recupero, la Salernitana vola agli ottavi dove incontrerà la juve.