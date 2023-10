Nesta: "Voglio sfidare la Lazio, ho promesso un premio alla mia Reggiana"

Nesta potrebbe tornare all'Olimpico e sfidare la "sua" Lazio . Sì, gli incroci del tabellone di Coppa Italia lo permettono, ma l'allenatore della Reggiana deve superare l'ostacolo Genoa per trovare agli ottavi i biancocelesti di Sarri.

Il premio offerto da Nesta

"Ho detto già ai giocatori: se mi fanno sedere all'Olimpico offro la cena a tutti. È una cosa personale, è una richiesta che ho fatto alla squadra per far capire che ci tengo io, ma ci dobbiamo tenere tutti", queste le parole di Nesta alla vigilia della partita con il Genoa. L'ex capitano della Lazio tiene alla qualificazione ma avverte: bisogna "tenere la testa al Lecco, non possiamo arrivare scarichi perché sarebbe un problema".