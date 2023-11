Diretta Coppa Italia: segui Genoa-Reggiana LIVE

14:50

Genoa-Reggiana, ci siamo

Ancora 10 minuti e poi si alzerà il sipario sulla sfida di Coppa Italia tra i rossoblù padroni di casa e i granata neopromossi in Serie B.

14:30

Genoa-Reggiana, chi vince sfida la Lazio

La squadra che vincerà la sfida del 'Ferraris' passerà agli ottavi di finale, dove ad aspettarla ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri.

14:20

Genoa-Reggiana, i precedenti in Coppa Italia

L'unico match disputato tra le due compagini in Coppa Italia risale al 1° settembre 1985: nella quarta giornata del girone eliminatorio della competizione, il match del 'Ferraris' si concluse con il risultato di 1-1. In gol Marulla (1') per i rossoblù e D’Agostino (46') per i granata.

14:10

Genoa-Reggiana, le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Leali; Bani, Vogliacco, Matturro; De Winter, Thorsby, Strootman, Kutlu, Haps; Galdames, Puscas. All.: Gilardino.

REGGIANA (3-4-1-2): Sattanino; Libutti, Fiamozzi, Marcandalli; Crnigoj, Da Riva, Nardi, Melegoni; Antiste; Varela, Lanini. All.: Nesta.

14:05

Genoa-Reggiana, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra i rossoblù e i granata, valevole per il secondo turno di Coppa Italia, è in programma alle ore 15 allo stadio Ferraris e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Italia 1. La diretta streaming sarà invece visibile su Mediaset Infinity.

14:00

Coppa Italia, il programma della giornata

Di seguito ecco il programma della giornata, con le sfide valide per il secondo turno di Coppa Italia:

Genoa-Reggiana alle ore 15

Lecce-Parma alle ore 18

Udinese-Cagliari alle ore 21