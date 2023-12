Coppa Italia, la Fiorentina elimina il Parma ai rigori e vola ai quarti

Parma, uno-due da knock-out

Due gol in centoventi secondi. Il Parma trova il doppio vantaggio al Franchi certificando una netta superiorità in mezzo al campo. La formazione emiliana sblocca il risultato al 21’ dopo un’azione tambureggiante che vede un intervento in extremis del portiere Christensen, il successivo palo di Bonny e il gran tiro dal limite di Bernabè che piazza la palla all’incrocio dei pali con un sinistro calibratissimo. La Fiorentina non ha neanche il tempo di reagire che la formazione di Pecchia va ancora in rete; discesa sulla sinistra di Mihaila e cross al centro per Bonny che supera l’estremo difensore Christensen con una conclusione ravvicinata.

La reazione della Fiorentina

La squadra di Italiano accusa il colpo, ma nella ripresa riesce a recuperare il divario. All’83 Nzola accorcia le distanze approfittando di uno svarione difensivo degli emiliani, il finale diventa un assedio alla porta parmense; l’arbitro Marinelli - richiamato dal Var - concede il rigore alla Fiorentina per un fallo di mano di Osorio. Dal dischetto Sottil firma il pareggio mandando le squadre ai supplementari. Ma all’extra time il risultato resta in equilibrio: si va ai rigori.

La sequenza dei calci di rigore

La Fiorentina inizia a calciare dal dischetto con Biraghi che spiazza il portiere parmense Corvi. Hernani pareggia il conto. Kouame centra il bersaglio. Man colpisce il palo. Milenkovic segna il proprio tiro di rigore. Camara calcia alto. Beltran segna e regala alla Fiorentina la qualificazione ai quarti di finale. Nel prossimo turno la squadra di Italiano troverà la vincente tra Inter e Bologna.