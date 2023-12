Di Francesco, brividi dopo la vittoria a Napoli: "Sono nonno, tutto è diverso"

NAPOLI - Eusebio Di Francesco centra l'impossibile o quasi sbancando il Maradona di Napoli con un secco 4-0 in Coppa Italia . L'allenatore del Frosinone non è nuovo a risultati eclatanti nella sua carriera (spicca il 3-0 al Barcellona in Champions quando guidava la Roma ): "È un’impresa - ha detto il tecnico a Mediaset - i ragazzi hanno dimostrato sacrificio, anche giocatori che hanno giocato meno. Ragazzi terribili? Sì, sono contento che vogliono mettersi in mostra, sono soddisfatto, è merito loro. Merito anche al club che ci dà tranquillità, meritano tutti questa impresa tifosi compresi".

Frosinone, Di Francesco e la vita da nonno

"Gli esoneri? In passato ho fatto scelte sbagliate, sono stato frettoloso o poco attento. Ci ricordiamo però sempre gli ultimi 5’, ci sono stati momenti difficili ma a casa mia ho avuto i miei nipoti, sono stati un punto di forza e una medicina per me. Barrenechea? È il vero regista del calcio, ha qualità per creare situazioni. Sirene mercato? Sono contento. Ma il loro sogno non è quello che dite voi, ma la salvezza del Frosinone, il loro futuro è qui".