Thiago Motta: "Prandelli e Mourinho? Ecco cosa mi hanno insegnato"

Quarto posto in classifica, passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato l'Inter a San Siro: il Bologna è la squadra del momento. Thiago Motta , tecnico dei rossoblù, è sotto i riflettori, e parlando della sua carriera, spende delle importanti parole d'elogio verso i tecnici che lo hanno allenato: Da Prandelli a Josè Mourinho: "Tutti i miei allenatori mi hanno dato tanto, ma in comune mi hanno lasciato la passione e il rispetto per questo gioco".

Motta su Zirkzee: "Deve continuare così"

La vittoria contro l'Inter è arrivata ai tempi supplementari: "Penso che abbiamo fatto una partita completa, quelli che hanno iniziato hanno fatto un lavoro straordinario. E' chiaro che i cambi portano energia e cambi di ritmo in un momento in cui è normale che chi ha iniziato sia più stanco. Era una partita difficile e complicata, contro la prima in campionato e finalista di Champions League", ha aggiunto Motta. "Faccio i complimenti a tutti, dal primo all'ultimo. Siamo un gruppo, la gestione dei ragazzi dentro e fuori dal campo è stata straordinaria, viviamo questo gioco per dei momenti così. E' una vittoria straordinaria. Zirkzee? Sta dimostrando un valore fantastico, ma non solo in partita, è un ragazzo che lavora bene, deve continuare così".