Allegri, conferenza prima di Juve-Salernitana di Coppa Italia: rivivi la diretta

15:20

Juve-Salernitana di Coppa Italia: dove vederla in tv e streaming

Juventus-Salernitana, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma allo Stadium domani (giovedì 4 gennaio, ore 21) sarà trasmessa in dirtetta tv in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming su Mediaset Infinity.

15:13

Pippo Inzaghi allo Stadium da ex: "Non dimentico la Juve"

Non solo il tecnico juventino Massimiliano Allegri, anche Pippo Inzaghi ha parlato alla vigilia dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra la Juve e la Salernitana: "Andare a giocare allo Stadium è sempre una grande opportunità e deve essere motivo di orgoglio - ha detto l'allenatore dei campani -. Giochiamo contro la Juventus, abbiamo poco da perdere e vogliamo fare bella figura per rendere orgogliosi i nostri tifosi e la società. Darò maggiore spazio a chi nell’ultimo periodo ha avuto meno minutaggio ma ha dimostrato di lavorare molto bene in settimana. In questo momento della stagione abbiamo bisogno di tutti e sono contento di poter dare la possibilità ad alcuni ragazzi che meritano di scendere in campo". Per Pippo Inzaghi sarà amarcord: "Personalmente tornare a Torino è sempre un’emozione particolare; alla Juve ho giocato quattro anni e realizzato quasi cento gol che ovviamente non dimentico. Sarà una bella sfida ed emozionante, mi auguro che la squadra faccia un’altra partita gagliarda".

15:06

Allegri è un tabù per Pippo Inzaghi: i precedenti

Massimiliano Allegri ha vinto tutte le quattro sfide contro Filippo Inzaghi da allenatori, incluso un match di Coppa Italia (Bologna-Juventus 0-2 del 12 gennaio 2019).

14:55

Vlahovic 'bestia nera' della Salernitana

La Salernitana è una delle due squadre, con il Bologna, contro cui Dusan Vlahovic ha preso parte a più gol tra tutte le competizioni da quando gioca in Serie A (2018/19): sette (cinque reti e due assist); quella granata, inoltre, è l'unica formazione contro cui ha partecipato a tre reti in un singolo match con la maglia della Juventus (doppietta e assist il 7 febbraio 2023).

14:46

Juve, con l'Atalanta l'ultimo ko agli ottavi

La Juventus ha superato il turno in tutte le ultime 17 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia; l'ultima squadra che ha eliminato i bianconeri in questa fase del torneo è stata l'Atalanta nel 2004/05. La Juventus ha perso l'ultima partita di Coppa italia (0-1 contro l’Inter il 26 aprile 2023) e non subisce due sconfitte consecutive nella competizione dal periodo tra marzo e aprile 2009 (semifinale andata e ritorno contro la Lazio).

14:37

Juve con 14 coppe in bacheca, Salernitana mai ai quarti

Sono 14 le volte in cui la Juve ha vinto la Coppa Italia, l'ultima nel 2021 (7 invece i secondi posti). La Salernitana invece ha disputato due volte gli ottavi di finale, venendo eliminata in entrambe le occasioni: nel 2000/01 in una sfida andata/ritorno contro la Fiorentina, nel 2008/09 in una gara secca contro il Napoli.

14:27

Juve-Salernitana, i precedenti: sfida inedita in Coppa Italia

Juventus e Salernitana si sono finora affrontate solamente in Serie A; i bianconeri conducono per cinque vittorie a uno, con due pareggi a completare il bilancio. La Juventus ha sempre segnato almeno due gol in casa contro la Salernitana e dopo una serie di tre successi interni consecutivi senza gol subiti, ha pareggiato 2-2 l'incontro più recente dell'11 settembre 2022.

14:21

Finita la conferenza di Allegri, testa al campo

Chiusa la conferenza stampa di Allegri, in casa Juve ci si inizia a concentrare sul campo per preparare la prima delle due sfide ravvicinate contro la Salernitana, quella di Coppa Italia in programma domani allo Stadium.

14:13

Le 'pagelle' di Allegri: "McKennie maturato, Miretti resta"

Allegri ha poi risposto ad alcune domande sui singoli: "McKennie? L'esperienza al Leeds lo ha maturato. Miretti via dalla Juve a gennaio? Sono contento di Fabio, resterà qui".

14:11

Allegri punta sulla Coppa: "Non penserò al campionato"

Contro la Salernitana sono in programma due sfide in quattro giorni per la Juve: "Domani non penserò al campionato - dice Allegri -, perché ora c'è la Coppa Italia. Bisogna sempre essere concentrati in ogni partita, perché sappiamo che per noi anche un pareggio è una catastrofe, è tutto diverso rispetto alle altre squadre. È il bello di giocare alla Juve, ci sono onori e oneri. Noi favoriti in Coppa Italia? In una partita può succedere di tutto, basta vedere le eliminazioni di Napoli e Inter. In un campionato di 38 partite vengono fuori i valori, ma in una gara secca può succedere di tutto".

14:08

Allegri su Yildiz: "Non bastano due partite..."

Ad Allegri chiedono poi del baby Yildiz: "Domani non giocherà. I giovani vengono esaltati dopo due partite che non bastano però ad assicurare una grande carriera. Bisogna restare sereno e lavorare per dimostrare poi nell'arco della carriera. Yildiz è un giocatore bravo, ma con due partite alla Juventus".

14:05

Allegri sul mercato: "Ci pensano i direttori"

Così Allegri sul mercato, rispondendo a chi gli chiede se senza Pogba e Fagioli servirà un centrocampista: "Loro sono usciti da mesi, non ora. Del mercato comunque si occupano i direttori, noi dobbiamo solo pensare a lavorare e a migliorare come squadra".

14:03

Iniziata la conferenza di Allegri: "Ecco chi gioca"

Iniziata ora la conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juve-Salernitana: "La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo come sempre. La partita di domani rappresenta il nostro ingresso in tabellone e vogliamo i quarti. Nonge? Non partirà titolare probabilmente ma dovrebbe avere spazio. Giocherà Perin in porta, poi di sicuro Rugani e Chiesa. Deciderò domani ma metterò la formazione migliore per raggiungere l'obiettivo".

13:59

Juve-Salernitana, la squadra arbitrale designata

Sarà Davide Ghersini di Genova a dirigere Juve-Salernitana, ottavo di Coppa Italia in programma domani allo Stadium. Designati come assistenti invece Pasquale De Meo (Foggia) e Pietro Dei Giudici (Latina), mentre Luca Zufferli (Udine) sarà il quarto uomo. Al Var ci sarà Gianluca Aureliano (Bologna), coadiuvato da Juan Luca Sacchi (Macerata) come Avar.

13:50

Juve e Salernitana tra Coppa e Serie A: doppia sfida in 4 giorni

Doppia sfida ravvicinata tra Juventus e Salernitana: dopo quella valida per gli ottavi di Coppa Italia in programma domani allo Stadium ci sarà infatti quella di campionato, che vedrà le due squadre affrontarsi domenica (7 gennaio) all'Arechi.

13:41

Salernitana contro la Juve senza Mazzocchi, passato al Napoli

Non ci sarà Pasquale Mazzocchi nella Salernitana che sfiderà la Juve allo Stadium negli ottavi di Coppa Italia: il terzino sarà ceduto al Napoli in questa sessione invernale di mercato e oggi è Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito a Villa Stuart... (APPROFONDISCI)

13:31

Juve, attesa per le parole di Allegri prima della Salernitana

Alla vigilia di Juve-Salernitana, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia, i tifosi bianconeri aspettano di ascoltare le parole del tecnico Massimiliano Allegri. L'inizio della conferenza stampa è fissato per le ore 14.

