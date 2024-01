Derby di Coppa Italia, Pellegrini carica la Lazio. Kristensen punta la finale

Luca Pellegrini accende il derby, Rasmus Kristensen risponde. I due esterni di Lazio e Roma parlano alla vigilia della stracittadina in programma domani sera allo stadio Olimpico e valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia. Il laziale (che ha esordito in serie A con la maglia della Roma), parla dell'importanza della sfida: "Un derby è sempre un derby e in una città come Roma è sempre sentito al di là del rendimento in classifica. Arriva questa partita importante e sarà bello giocarlo anche in Coppa Italia che è un obiettivo per la Lazio, come tutti. Guardiamo partita dopo partita e vediamo il nostro cammino", ha dichiarato ai microfoni Mediaset. Domenica scorsa contro l'Udinese, ha trovato il primo gol in serie A: "Siamo pagati per farci trovare pronti quando siamo chiamati in causa. Il gol è già dimenticato come pensiero, ora si pensa al derby". Match che il terzino sinistro ammette di non sentire ancora particolarmente: "Non sto ancora sentendo grandi emozioni perché siamo distanti dalla partita e sarebbe un problema se fossi già troppo carico. Stiamo gestendo la vigilia molto bene".