Quando è entrato in campo, a circa dieci minuti dalla lotteria dei rigori, Yerry Mina aveva una sola missione durante Fiorentina-Bologna di Coppa Italia: fermare il pericolo numero uno, Zirkzee. Con le buone e con le cattive. Il difensore colombiano ha giocato un po' "sporco" perché la sua marcatura è stata stretta, forse un po' troppo. E un particolare non è passato inosservato, anche se in diretta tv è scivolato via senza creare polemiche.