Francesca Giubelli rivela il suo tifo per la Roma: ma c’è un particolare…

Francesca Giubelli tifa Roma. Non sarebbe la prima modella a farlo, peccato, però, che la food blogger sia diversa da tutte le altre per quello che è molto più di un semplice dettaglio: è stata creata dall'intelligenza artificiale. Nata da un’iniziativa supportata dal gruppo di giovani imprenditori composto da Francesco Giuliani, Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte, Francesca Giubelli è stata creata con l'obiettivo di mettere in risalto le bellezze dell’Italia esaltandone il patrimonio artistico, culturale e culinario.