Lazio-Roma, ultime da Formello e Trigoria: pranzo di gruppo, concentrazione al top

Sono ore intense, dove la concentrazione è al massimo: Lazio e Roma, che alle 18 si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia (derby secco, in sintesi) sono a Formello e Trigoria, chiuse nei rispettivi centri sportivi. La Lazio è in ritiro già da ieri sera, la Roma invece si è radunata stamattina alle 11. Il programma, a questo punto, è simile: pranzo di gruppo, non troppo tardi (tra le 12.30 e le 13), riposo, piccola merenda e intorno alle 16, per entrambe, partenza per lo stadio Olimpico.