C'è il derby Lazio-Roma: il Senato chiude prima. Scoppia la polemica

Nel giorno di Lazio-Roma , derby valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, il Senato chiude con più di qualche minuto d'anticipo . Una notizia che ha immediatamente sollevato un polverone dalle parti di Palazzo Madama e sui social, dove si sprecano i commenti ironici, accompagnati dalla rabbia della gente. C'è chi nega, però, che il motivo della chiusura anticipata sia legato alla stracittadina.

Senato chiuso in anticipo per il derby di Roma di Coppa Italia: il motivo

La decisione di chiudere anticipatamente le porte di Palazzo Madama ha fatto discutere, e non poco, sui social e all'esterno del Senato. Proprio nel giorno del derby di Roma, il cui fischio d'inizio è previsto per le ore 18.00 di oggi, si sono accorciati i tempi dell'intervento del Ministro della Difesa Guido Crosetto, interpellato sulla proroga degli aiuti militari a Kiev.

C'è chi nega il legame tra i due eventi, difendendo l'operato della maggioranza: "Non è così, il Ministro poteva alle 15 e dopo non c'era altro in calendario", riporta Repubblica. L'ultimo discorso si è chiuso alle ore 17.15.