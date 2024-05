Atalanta-Juve, ecco l'arbitro della finale di Coppa Italia

Atalanta-Juve, Maresca arbitrerà la finale di Coppa Italia

Per l'arbitro di Napoli si tratta della prima finale di Coppa Italia in assoluto: nella competizione non aveva mai diretto una gara oltre i quarti di finale. I suoi assistenti saranno Bindoni e Tegoni, mentre Mariani sarà il quarto ufficiale. Al Var ci saranno Marini e Di Paolo. L'assistente arbitrale di riserva (figura che viene designata solo nelle finali) sarà Liberti, che scenderà in campo in caso di infortunio di Bindoni o Tegoni.