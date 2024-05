Finale Coppa Italia, Spalletti: "Atalanta e Juve? Vi spiego le differenze"

Luciano Spalletti ha parlato a pochi minuti dal calcio d'inizio di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato così delle sue aspettative: "Sarà una partita apertissima per l'importanza che ha ormai giustamente questa competizione. Ho visto facce tirate in Quirinale".