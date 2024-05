Allegri diretta dopo la finale di Coppa Italia: conferenza e interviste LIVE

La Juventus ha vinto la quindicesima Coppa Italia della sua storia battendo 1-0 l' Atalanta in finale grazie alla rete di Dusan Vlahovic dopo appena quattro minuti di gioco. Massimiliano Allegri fissa così un nuovo record: con cinque Coppa Italia in bacheca supera Eriksson e Mancini, diventando l'allenatore con più vittorie di questo trofeo (5). Di seguito tutte le sue dichiarazioni post partita in tempo reale nella "pancia" dell'Olimpico.

00:09

Allegri: "Non era facile, mi dovete credere"

"Vittoria di squadra, quando si parte a luglio si è un gruppo, poi si diventa squadra. Non era facile, mi dovete credere. Le critiche ti arrivanno addosso e per loro questi tre mesi sono un'esperienza di crescita per quello che sarà il futuro della Juventus".

00:06

Allegri: "Tre mesi duri dopo l'Inter"

"Il merito è di tutti i giocatori, perché volevamo vincere questo trofeo. Prima della partita ho detto che avrebbero avuto tutto le possibilità di vincere. Nicolussi Caviglia? E' un ragazzo intelligente, l'ho usato poco e forse potevamo usarlo di più. Quando l'ho chiamato in causa si è messo a disposizione come tutti gli altri perché c'è un bel brutto. Dopo la sconfitta con l'Inter abbiamo passati tre mesi duri perché la Juve è una società importante, diventa pesante e la palla diventa di piombo. I ragazzi hanno tenuto le spalle larghe vincendo la Coppa Italia e ottenendo la Champions: devo solo ringraziarli":

00:02

Allegri: "Non è successo nulla con Giuntoli"

Allegri a Mediaset: "La Juventus è vincere, tutto si racchiude in questa frase e il resto non conta nulla. Sono contento per i ragazzi perché hanno regalato una gioia a tifosi, società e a me. Vincere non è mai facile, ma è nel DNA della Juve. Giuntoli? Non ho detto niente a nessuno, rispetto molto la società e gli uomini e stavo festeggiando con i miei ragazzi, che hanno fatto una stagione straordinaria. Lascio... Se l'anno prossimo non sarà più l'allenatore della Juve, visto che non mi danno per fuori dalla Juve, lascio una squadra forte. Poi la società farà le sue valutazioni".

23:58

La festa dei giocatori in campo con la Coppa Italia