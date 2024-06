Italia, Donnarumma: "Con Spalletti parliamo in napoletano. Faremo bene"

Manca sempre meno all'inizio dell'Europeo: l'Italia inizierà la competizione il prossimo 15 giugno con la gara contro l'Albania, valida per il girone B in cui ci sono anche Croazia e Spagna. A pochi giorni dal debutto, Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, ha parlato delle sue sensazioni sul torneo: "Abbiamo qualità eun grande allenatore che sicuramente ci metterà a posto e che ci farà sentire importanti. Prepariamo le partite alla grande e abbiamo tutto per fare un grande Europeo".