Coppa Italia, passano Udinese e Genoa. Monza avanti con il brivido

Trentaduesimi di finale di Coppa Italia , avanzano Udinese , Genoa e Monza . Le prime tre squadre di Serie A in campo nella kermesse tricolore si sono qualificate ai sedicesimi di finale battendo rispettivamente Avellino (4-0), Reggiana (1-0) e Sudtirol (9-8 dopo i calci di rigore). Pass staccato anche dal Sassuolo : 2-1 al Cittadella .

Udinese, Monza e Genoa: chi affronteranno ai sedicesimi di Coppa Italia

L'Udinese di Runjaic ha avuto la meglio sull'unica squadra di Serie C che era rimasta in corsa dopo i 64esimi: l'Avellino. I biancoverdi hanno tenuto botta per i primi quartanta minuti, poi sono capitolati: gol di Brenner su assist di Thauvin, che ha raddoppiato su rigore a inizio ripresa prima che Lucca e il subentrato Davis chiudessero i conti. I friulani attendono di sapere chi tra Salernitana e Spezia gli contenderà l'acceso agli ottavi di finale.

Un gol di Messias al 65' è invece bastato al Genoa per avere la meglio della Reggiana: ai sedicesimi l'avversaria sarà il Como o la Sampdoria.

Ha sudato le proverbiali sette camicie il Monza, che ha vinto ai rigori contro il Sudtirol dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari: per gli altoatesini fatale l'errore di Praszelik.

Mulattieri e Laurienté hanno invece reso vano il gol del momentaneo pari di Baldini in Sassuolo-Cittadella. Gli emiliani sfideranno la vincente di Lecce-Mantova; i brianzoli Venezia o Brescia.