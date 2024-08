Coppa Italia, avanti Cesena, Cremonese ed Empoli: Verona eliminato

Gol di Kargbo e Shpendi a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo. Al Verona non basta la rete di Tengstedt per evitare l'eliminazione ai trentaduesimi di finale per mano del Cesena, neo-promosso in Serie B. Sorpresa al Bentegodi nella kermesse tricolore, che ha riservato anche le qualificazioni al prossimo turno di Cremonese ed Empoli.