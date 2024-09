Coppa Italia, Lapadula lancia il Cagliari: agli ottavi di finale c'è la Juve

Rialza la testa il Cagliari , che dopo i dolori del campionato, trova sollievo in Coppa Italia , centrando la qualificazione agli ottavi di finale e regalandosi la sfida con la Juventus . Successo meno sofferto di quanto dica lo striminzito 1-0 per la squadra di Nicola, ancora una volta trascinata dall'esperto bomber Lapadula .

Lapadula protagonista

Parte meglio la Cremonese, che sfrutta un Cagliari inizialmente ancora bloccato dalla tensione. A metà del primo tempo ci pensa Lapadula a scuotere i suoi e il palo della porta grigiorossa, con un potente sinistro al volo. È l'unica vera occasione di una frazione di lì in poi però dominata dai sardi. Che al quarto d'ora della ripresa trovano il gol partita, ancora grazie all'attaccante venezuelano, che riceve da Augello e fredda Saro. Proprio il portiere della Cremonese sarà poi decisivo in almeno altre due occasioni per limitare il passivo dei suoi.