Empoli agli ottavi di Coppa Italia, cade il Torino: decisivo Haas al 90'

TORINO - Agli ottavi di finale di Coppa Italia ci va l'Empoli , trascinato in casa del Torino dal gol al 90' di Haas e dalle parate decisive del portiere classe 2005 Jacopo Seghetti, autore di un intervento super in pieno recupero sul colpo di testa di Maripan. Allo stadio Grande Torino finisce 1-2, esulta la squadra di D'Aversa che nel prossimo turno sfiderà la Fiorentina in un derby tutto toscano. Cade invece l'imbattibilità del Toro in stagione.

La partita: Seghetti e Haas decisivi

L'Empoli sblocca la partita al 30' con il colpo più di spalla che di testa di Ekong che beffa con una strana traiettoria Milinkovic-Savic. Nella ripresa i granata di Vanoli prima sfiorano il pari con Zapata al 64' (miracolo in uscita di Seghetti), poi trovano la via del gol grazie ad Adams al 74'. Quando la gara sembra destinata ai rigori (fino ai quarti non sono previsti i supplementari), ecco il tocco in area di Haas al 90' che riporta avanti l'Empoli. Nel finale, in pieno recupero, Seghetti mette le mani sulla qualificazione con l'ultima parata decisiva.