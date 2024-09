Coppa Italia, Cesena avanti: eliminato il Pisa, agli ottavi c'è l'Atalanta

Il Cesena di Michele Mignani batte 1-0 il Pisa e si regala l' Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia . Nel secondo giorno di gare valide per i sedicesimi di finale della kermesse tricolore, vittoria esterna dei romagnoli neo-promossi in Serie B contro i toscani allenati da Filippo Inzaghi .

Traversa di Antonucci, palo di Moreo

All'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani gara vivace sin dalle prime battute: al 5' salvataggio sulla linea di Beruatto. Al 38' occasionissima per il Pisa: tiro di Lind, gran parata di Klinsmann. In avvio di ripresa la rete che ha deciso la partita: a metterla a segno Celia a margine di un'azione iniziata con un'imbucata di Adamo per Antonucci, che ha offerto l'assist da spingere in porta. Al 71' lo stesso Antonucci ha colpito la traversa su una palla tesa messa in mezzo dallo stesso Adamo. Il Cesena è andato di nuovo un passo dal 2-0 al 93' con una doppia chance fallita da Tavsan e Antonucci e al 96' solo il palo ha fermato Moreo, che avrebbe potuto mandare le squadre ai calci di rigore.